بعد زراعة الأرز بالأمطار الصناعية..اتحاد الفلاحين يطالب بتطبيق التجربة على المحاصيل شرهة المياه

رحب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، بتجربة زراعة الأرز على الأمطار الصناعية، كما رحب بأى زراعة تقوم على توفير استهلاك المياه؛ حيثُ إن مصر فى حاجة إلى كل نقطة مياه.



وأوضح "فرج" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأمطار الصناعية توفر الكثير على الفلاحين سواء من المياه أو الكهرباء التى يتم استخدامها من مستلزمات الرى.



وناشد "رئيس اتحاد الفلاحين" بتطبيق هذه التجربة على جميع المحاصيل التى تحتاج إلى كميات شارهة من المياة كالموز؛ إذ أنه الفدان منه يستهلك 5 أضعاف مايستهلكه فدان الأرز.



كما طالب بتطبيق زراعة الأرز الجاف على مستوى أنحاء الجمهوربة من أجل توفير المياة مع زيادة الإنتاج منه ؛حيثُ أنه يمتص المياة من 12 لـ 15 يوما مما يقلل نسبة المياة التى يحتاجها.