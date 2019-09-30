نجاح أول قسطرة قلب لطبيب بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

نجح فريق طبى تحت إشراف الدكتور محمد إمام استاذ مساعد جراحة القلب، في إجراء أول جراحة قسطرة قلب لطبيب بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.



كان الدكتور أمام وفريقه المعاون نجحوا فى إجراء قسطرة قلب اليوم للدكتور أحمد الجزار مدير مستشفى الزهور التابعة للمنظومة بمحافظة بورسعيد.



وأجريت الجراحة بقسم قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى بمنظومة التأمين الصحى الشامل تحت رعاية الدكتور قطب السيد مدير المستشفى.



هذا وقد نجحت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال التشغيل الأولى للمنظومة في إجراء أكثر من ١١٥ عملية قسطرة قلبية في وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، لتتبقي فقط 15 حالة حتى يتم الانتهاء من قوائم انتظار القسطرة القلبية.



وتعمل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي تحت إشراف مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، كما أن المستشفى تم تجهيزها وفقا لأعلى المعايير القياسية العالمية، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطن المصري.



وقد تم تدريب فريق مستشفى النصر في مجموعة مستشفيات كليوباترا لضمان لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات الطبية التي يتم تقديمها لمتلقي الخدمة الصحية، لضمان أعلى معايير خدمة طبية يتم تقديمها لمتلقي الخدمة في منظومة التأمين الصحي.



وينفذ عمليات القسطرة القلبية بمستشفى النصر فريق طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور عبد الرحمن عفيفي استشاري ورئيس فريق قلب الأطفال والقسطرة التداخلية بمركز مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الأطفال مستشفى النصر التخصصي للأطفال الحاصل على البورد الأوروبي للعيوب الخلقية لقلب الأطفال، والدكتور محمد إمام استشاري القلب والقسطرة القلبية بمعهد القلب ومستشفى النصر التخصصي والحاصل على دكتوراة القلب القصر العيني وجامعة روان بفرنسا.



ويتبقي في قوائم انتظار القسطرة القلبية في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد 15 حالة فقط سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن كانت القسطرة القلبية متوقفة في المستشفيات الحكومية في محافظة بورسعيد لعدم وجود الإمكانيات اللازمة والفرق المدربة على مستوى احترافي لتقديم الخدمة.