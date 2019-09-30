الحوت والماضى.. وتحقيق الذات فى الربع الأخير من العام

يعرف عن برج الحوت بأنه من الأبراج المائية التى تتميز بالرومانسية والهدوء وحب الناس له، وعدم التحدث كثيرًا، ولكن الكثير من الكلام يمكن فهمه من النظر إلى عيونه.



قالت خبيرة الأبراج منى أحمد، إن برج الحوت من الأبراج التى تفضل الراحة النفسية أكثر من أى شيء آخر، وعدم تحكم الآخرين به والإلحاح عليه.



وأضافت خبيرة الأبراج وعلم الفلك أن برج الحوت هذه السنة يعيش فى الذكريات ومحاط بها، ولا يريد الخروج عنها ويهتم بالماضى أكثر من الحاضر والمستقبل.



وأوضحت منى أحمد أنه لا يدرك ذلك، ويتسأل دائمًا عن المستقبل، ويجب عن من حوله مساعدته فى التخلص من الماضى والاهتمام بالحاضر والمستقبل واغتنام الفرص القادمة.



وأضافت خبيرة الأبراج أنه ليس كل أشخاص برج الحوت يعيشون فى الماضى، ولكن يوجد البعض منهم يعيش فى الحاضر ويهتم بالفرص المتاحة أمامه، وإذا أهتم بها سوف تغير حياته فى الربع الأخير من العام.

