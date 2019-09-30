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رياضة

مدرب المنتخب النسائي: الهجوم على الجهاز غير مبرر ووراءه مصالح .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:34 م
المدير الفني لمنتخب
المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية
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عبدالله هشام - تصوير : ابانوب نبيل
أكد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، أن الهجوم على الجهاز الفني غير مبرر ووراءه مصالح شخصية أكثر من المصلحة العامة لاسم الوطن .

وأضاف عبداللطيف في تصريحات خاصة لصدي البلد : قبلت التحدي والهدف تأسيس منتخب قوي ورسم خريطة على المستوى البعيد، ليكون لدينا عدد منتخبات قوية ليكونوا نواة الفريق الأول في المستقبل وليس تحقيق لقب أو مركز في البطولات في الوقت الحالي خصوصا بعد توقف الكرة النسائية لأكثر من ثلاث سنوات.

وأكمل : العمل العام يجب أن يكون هناك اختلافات عليه والجميع يرغب في التواجد ومنتخبات العالم أجمع في النسائية مدربيهم رجال ومعي في المنتخب عدد كبير من النساء.

واختتم : أنا اختار في سن معينة 2000 ،2001 وأقصاها 2002 ، ولدينا برنامج لتجهيز اللاعبات ولدينا تجمع يوم الخميس والأربعاء والجمعة لانتقاء لاعبات لقوام المنتخب .
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