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حوادث

مجازاة ٦ مسئولين بمحلية أسوان لتمرير كابل كهربائي بأرض ملك التعاون الزراعي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:31 م
المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
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كتب محمد زهير
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز دراو سابقًا بمدينة أسوان ، ومدير الادارة الهندسية سابقًا ، وفنى تنظيم بوحدة كوم امبو على المعاش ، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا بغرامة تعادل ٥ أضعاف الأجر الأساسي والوظيفي لهم ، وخصمت أجر ٣٠ يوما من فنى تنظيم بذات الوحدة.

وغرمت أيضا رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو سابقًا وحاليا بالمراقبة العامة للتنمية الريفية ، ٣ أضعاف أجره الوظيفي، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات الوحدة التى يعملون بها وأتو ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة بأن المحال الأول والثانى والثالث، لإصدارهم رخصة لأحد العقارات بالمخالفة لقانون البناء، علي أساس أن الأرض شارع فضاء علي خلاف الحقيقة، برغم أنها مخصصة لإدارة التعاون الزراعي، مما مكن من بناء أرضي وأربع أدوار ، وليس ٣ أدور كما ينبغي.

وأضافت المحكمة، بأن المحالة الأولى بصفتها وبمشاركة المحال الثانى والرابع ، وافقت علي رمى كابل كهرباء لتغذية منطقة نجع ونس ومرورا بإحدي قطع الأرض المخصصة لإدارة التعاون الزراعي، ووقعت على المحضر الانضمامى الخاص بهذه العملية بالمخالفة للتعليمات واللوائح ، ووقعت دون المعاينة الميدانية.

وأنكر المحالون مرور كابل الكهرباء بقطعة الأرض المملوكة للتعاون الزراعي ، وبرروا أن الكابل مر على الرصيف وليس بداخل الأرض ، ولم تقتنع المحكمة .

وشارك باقي المحالين بصفاتهم الوظيفية في مرور كابل الكهرباء بالقرية التى بها قطعة الأرض ، مما أدي الي عدم الاستفادة منها ، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح.
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