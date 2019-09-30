قافلة للكشف المبكر عن ضعاف السمع من الأطفال حديثي الولادة بشبرا الخيمة

دشن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية اليوم، الإثنين، فعاليات مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعاف السمع من الأطفال المواليد بالمركز الطبي بنوبار بشبرا الخيمة، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة.





قال محافظ القليوبية، إن مبادرة الرئيس تأتي في إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها الدولة للمواطنين وتمثلت في العديد من المبادرات المختلفة، وتغطي جوانب الرعاية الصحية للمواطنين، بمختلف أعمارهم، وكان منها مبادرة الكشف عن فيرس c والأمراض غير السارية.





وأضاف محافظ القليوبية أنه إيمانا بالبناء من القاعدة، جرى إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والتي بدأت اليوم في جميع مدن المحافظة.





ومن جانبه، أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، تجهيز 50 وحدة صحية بكافة المدن والمراكز والقرى بنطاق المحافظة، وتزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة، وشملت أجهزة قياس درجات السمع للمواليد لتحديد احتياجهم إلى علاج أو زرع قوقعة في السن المناسب من عدمه، مضيفًا أنه جرى تدريب 100 فرد من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، لتطوير مستوى العاملين على تقديم الخدمة.