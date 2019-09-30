الرئيس الأمريكي يلمح لاحتمالية اعتقال رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس

ألمح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إلى إمكانية أن يواجه رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى، آدام شيف، الاعتقال بتهمة الخيانة العظمى للوطن، بسبب كشفه بيانا بشأن مكالمة ترامب مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى.



وكتب ترامب - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" : "النائب شيف أعلن بيانا زائفا ومريعا وزعم أن تلك التفاصيل "تخصني" وأنها الجزء الأكبر من مكالمتى مع الرئيس الأوكرانى، وتلا تلك التفاصيل على الملأ أمام الكونجرس وأمام الشعب الأمريكي".



وأضاف الرئيس الأمريكى : "أن ما جاء به شيف لا علاقة له بما ذكرته فى المكالمة، فهل يتم اعتقال شيف بتهمة الخيانة العظمى؟".



وكانت مصادر قد كشفت عن أن ترامب ذكر فى لقاء سابق مع بعض معاونيه " أننا اعتدنا على التعامل مع جواسيس الخيانة العظمى" بصورة مختلفة نسبيا عما كنا نقوم به فى الماضي"، حيث كان يشير بذلك إلى مصادر تسريب المكالمة بينه وبين الرئيس الأوكرانى وحضه للأخير على التحقيق فى أن نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى الأوفر حظا جو بايدن ونجله هانتر ارتكبا مخالفات جسيمة للتأثير سلبا على سمعة بايدن خلال تلك الفترة الصعبة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 حتى يستفيد ترامب من ذلك فى إعادة انتخابه لولاية ثانية فى بلاده.