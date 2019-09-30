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أخبار البلد

القوات المسلحة تعرض لقطات من جنازة جمال عبد الناصر وانسحاب المرشدين الأجانب من قناة السويس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:41 م
الزعيم حمال عبد الناصر
الزعيم حمال عبد الناصر
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، حلقة جديدة من سلسة حلقات برنامج "ذاكرة الأمة"، وهي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

ففي 15 سبتمبر عام 1956، انسحب مُرشدي قناة السويس الأجانب من عملهم، بهدف تعطيل الملاحة في قناة السويس، لكن قامت بمصر بتعيين 46 مرشد مصري لتسيير أعمال الحركة داخل القناة، وشهدت القناة حينها أعلى معدل لمرور السفن.

وفي 25 سبتمبر من عام 1960، ألقى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أو خطاب باللغة العربية في الأمم المتحدة. 

وفي 1 سبتمبر 1961، عقد اجتماع دول عدم الانحياز في بلجراد، وفي 13 سبتمبر من عام 1993، وقع اتقاق أوسلو للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعرضت القوات المسلحة في برنامجها "ذاكرة الأمة" لقطات من وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر عام 1970، حيث خرج الملايين من المصريين إلى الشوارع لوداعه وفي 29 سبتمبر من عام 1988، صدر حكم بأحقية مصر في طابا.
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