تراجع أسعار الذهب في تعاملات مساء اليوم بمتوسط 7.5 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الاثنين بمتوسط 7.5 جنيه ،علي الأقل للجرام الواحد مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس الأحد.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 679.5 جنيه اليوم مقابل 687 جنيها أمس بفارق 7.5 جنيه.



وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 776.55 جنيه مقابل 785.1 جنيه أمس الأحد بانخفاض بلغ 8.55 جنيه، بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 582.45 جنيه مقابل 588.85 جنيه بفارق 6.4 جنيه.



ووصل سعر الجرام من عيار 14 الى 453 جنيها اليوم مقابل 458 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.



ووصل سعر الجنيه الذهب لـ5436 جنيها وأوقية الذهب 24.15 ألف جنيه، وكيلو الذهب 776.531 ألف جنيه.

