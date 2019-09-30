Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:58 م
جامعة الفيوم تستقبل
جامعة الفيوم تستقبل الموهوبين من طلابها الجدد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى اليوم الإثنين بالمسرح المكشوف تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي المهرجان لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب وتحفيز المتميزين منهم على المشاركة فى قطاعات الإدارة المختلفة والتى تشمل عدد من الأنشطة منها الرياضى والثقافى والفنى والجوالة والتكنولوجى .

وقام الطلاب الموهوبون خلال الحفل بإلقاء أبيات الشعر والغناء وممارسة الألعاب الرياضية ثم تسجيل أسمائهم طبقا للموهبة التي يتميز بها الطالب .

جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين
جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين
جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين
جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عام عقل الجامعة.. مهرجان بجامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

جامعة القاهرة تستقبل دفعة 2019 بالبلالين.. صور

بالإنشاد الديني والابتهالات والغناء.. بيطري المنوفية تحتفل بطلابها الجدد

ترشيحاتنا

إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين

حادث مأساوي .. وفاة طالبة بعد انفجار هاتف أسفل رأسها وهي نائمة .. صور

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

مواجهات نارية تنتظر الأهلي والزمالك بمجموعات دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

أول فنان يقتني تي شيرت الأهلي الجديد..صور

حسين فهمى يرد بقوة على محمد على ويكشف سر غيابه عن الجونة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تصدى أحمد فهمى وهنا الزاهد لـ عين الحسود ؟ ..صور

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك

لعشاق سيارات الدفع الرباعي.. دفندر 2020 بتكنولوجيا القيادة عن بعد.. صور