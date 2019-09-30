جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى اليوم الإثنين بالمسرح المكشوف تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



يأتي المهرجان لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب وتحفيز المتميزين منهم على المشاركة فى قطاعات الإدارة المختلفة والتى تشمل عدد من الأنشطة منها الرياضى والثقافى والفنى والجوالة والتكنولوجى .



وقام الطلاب الموهوبون خلال الحفل بإلقاء أبيات الشعر والغناء وممارسة الألعاب الرياضية ثم تسجيل أسمائهم طبقا للموهبة التي يتميز بها الطالب .



