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أخبار العالم

داعش يعلن مسئوليته عن هجوم دموي في شمال شرق نيجيريا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:48 م
أفراد من تنظيم داعش
أفراد من تنظيم داعش
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رحيم يسري
أكدت مصادر اليوم الاثنين أن متشددين في شمال شرق نيجيريا قتلوا ما لا يقل عن 9 أشخاص في هجوم وقع يوم الأحد.

وقال مصدر عسكري وأحد سكان بلدة جوبيو في ولاية بورنو لوكالة رويترز إن الهجوم على المنطقة بدأ حوالي الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي واستمر حتى التاسعة.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الاثنين مسئوليته عن الهجوم، عبر وكالة أعماق التابعة له، قائلا إنه قتل وأصاب 18 جنديا نيجيريا واستولى على مركبات وأسلحة قبل الانسحاب من الموقع.

وذكرت الوكالة أن "مقاتلي داعش هاجموا أمس ثكنة للجيش النيجيري في بلدة جوبيو".

وقال التنظيم إن رجالا مسلحين تحركوا بحرية لمدة زادت على ثلاث ساعات بعد الهجوم على الجنود ثم غادروا دون أي مواجهة.
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