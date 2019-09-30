شاهد.. عبد الله جمعة مع شقيقه صالح في حفل زفاف

ظهر الثنائي عبدالله جمعة، نجم الزمالك، وشقيقه صالح جمعة نجم الأهلي، مؤخرًا فى حفل زفاف صديق لهما.





ونشر عبدالله جمعة صورًا تجمعه بشقيقه صالح جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





كانت إدارة النادى وقعت عقوبة على صالح جمعة بعد غيابه مدة يومين عن تدريبات المستبعدين من لقاء كانو سبورت، التي أقيمت مساء "السبت"، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.





وبدأ الأهلي استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة مساء الأربعاء القادم على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.





وفاز الأهلي على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية برباعية نظيفة، وحسم صعوده لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 6-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.