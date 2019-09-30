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منوعات

انفجار ناقلتي نفط في ميناء بكوريا الجنوبية .. شاهد ماذا حدث

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد شريف
شهد ميناء بكوريا الجنوبية حريقا مدمرا، اثر انفجار ناقلتين نفطيتين ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" اندلعت سحابة من النيران المشتعلة في حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة أولسان، بعد انفجار ناقلتين للنفط يصل وزن كل منهما لنحو 25000 طن.

انتقل الحريق بسرعة من هذه السفينة التي ترفع علم جزيرة كايمان إلى السفينة بو داليان التي ترفع علم كوريا الجنوبية والتي يبلغ طولها 9000 طن ورست في مكان قريب.

وكان على متن الناقلة ستولت جرونلاند حوالي 25 من أفراد طاقمها ، من بينهم روس وفلبينيون ، عندما انفجرت ولكنهم أُنقذوا دون إصابات.

فيما أصيب عشرة أشخاص ، معظمهم من العاملين في المحطة ، بجروح حتى الآن، تسعة منهم من كوريا الجنوبية ، أحدهم في حالة حرجة.


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