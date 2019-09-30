ترقية 5996 موظفا وتثبيت 133 آخرين بجامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني تثبيت ١٣٣ من العاملين في الأمن والدفاع المدني على درجة أخصائي نظام ودفاع مدني .



كما أقرت إدارة الجامعة ترقية ٥٩٩٦ من الجهاز الإداري بالجامعة من المستوى الإداري الأقل إلى الأعلى وكذلك المستويات الداخلية بالمستوى الواحد.



وأوضح سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الإدارات المختلفة و مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لسرعة الانتهاء من تنفيذ هذه القرارات وفقا لما أقره قانون الخدمة المدنية، على أن يتم تفعيل ما حددته أحكام القانون في هذا الشأن اعتبارا من٢٠١٩/٧/١.



وأضاف أنه جار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتثبيت ٣٤ آخرين بالجهاز الإدارى الجامعة.