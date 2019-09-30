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بث مباشر.. كلمة ترامب في مراسم تسليم رئيس الأركان الجديد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:59 م
كلمة ترامب خلال مراسم
كلمة ترامب خلال مراسم تسليم رئيس الأركان الجديد
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خالد محيي الدين
عرضت فضائية "إكستر نيوز" بثا مباشرا لكلمة ترامب خلال مراسم تسليم رئيس الأركان الجديد.
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