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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
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الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 26 : 06 م
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توك شو
بث مباشر.. كلمة ترامب في مراسم تسليم رئيس الأركان الجديد
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:59 م
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كلمة ترامب خلال مراسم تسليم رئيس الأركان الجديد
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خالد محيي الدين
عرضت فضائية "إكستر نيوز" بثا مباشرا لكلمة ترامب خلال مراسم تسليم رئيس الأركان الجديد.
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