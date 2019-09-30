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لو مدمن قهوة .. وصفة سحرية للحفاظ على قوة وجمال الأسنان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:59 م
لو مدمن قهوة .. وصفة
لو مدمن قهوة .. وصفة سحرية للحفاظ على قوة وجمال الاسنان
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اسماء محمد
يعشق عدد كبير من المصريين تناول القهوة فهى تتمتع بنكهات متعددة تجبرهم على تناولها عدة مرات على مدار اليوم لكن هذه العادة لها آثار سلبية كثيرة على صحة الجسم بصفة عامة والأسنان بصفة خاصة.

ونعرض فيما يلى طريقة سحرية مذهلة لعلاج اصفرار الأسنان الناتج عن تناول القهوة بكميات كبيرة وفقا لما ذكره موقع " boldsky"

المكونات:
كمية من زيت جوز الهند الخام

طريقة الاستخدام:
- أغسل الفم لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة، واجعله يتوغل بين الأسنان.
- بصق الزيت وفرش أسنان بمعجون أسنان خفيف أو معجون أسنان بزيت جوز الهند.
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