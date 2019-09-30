بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادثي سير على الطريق الزراعي ببني سويف

أصيب أربعة أشخاص اليوم الاثنين فى حادثى سير بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية أمام قرية قشيشة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.



واستقبل مستشفى الواسطى المركزى هشام احمد حجاج 30 سنة مقيم الواسطى عامل مصاب سحجات وكدمات٢، وعادل سيد حسانين 25 سنة مقيم قرية الزاوية مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.



أصيب شخصان فى حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى فى الوصلة ما بين قريتى الميمون وبنى حدير.



ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف مرزوق محمد بكري 25 سنة كهربائي مقيم مركز الواسطى مصاب بجروح وكدمات متفرقة ومحروس سعيد أبو سعيد 23 سنة مصاب جروح وكدمات متفرقة إلى المستشفى المركزى بالواسطة لتلقي العلاج اللازم.

