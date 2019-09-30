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رياضة

زكريا السيد رئيسا لـ نادي إنبي بدلا من علاء خشب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:04 م
زكريا السيد الرئيس
زكريا السيد الرئيس المؤقت لنادي إنبي
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حسام الحارتي
اعتمد مجلس إدارة نادي إنبي تكليف زكريا السيد نائب النادي البترولي للقيام بعمل رئيس النادي نظرا لبلوغ المهندس علاء خشب الرئيس الحالي سن المعاش.

وأوضح مجلس إدارة نادي إنبي أنه سيتم تكليف زكريا السيد للقيام بعمل رئيس النادي المؤقت لحين إجراء انتخابات تكميلية أو استكمال مدة المجلس طبقا للوائح والقوانين.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي يستعد الان لخوض مبارياته القادمة في بطولة الدوري الممتاز أمام نادي سموحة ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
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