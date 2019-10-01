أمين تنظيم «المؤتمر»: احتضان المواهب المصرية يحتاج التسويق

قال احمد عبدالعزيز أمين تنظيم حزب المؤتمر، إن الدول المعادية تستهدف استقطاب شباب مصر الموهوبيين لتمثيلها فى العديد من الالعاب بعد منحهم الجنسية، والسبيل الوحيد للتصدى لهذا الاستقطاب هو نشر الوعى بين الشباب من خلال الدور المجتمعى للأحزاب بالشارع المصرى.





وأضاف أحمد عبد العزيز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" نشر الوعى بين الشباب يكون من خلال رؤية متكاملة، ابرزها التغيرات الكبيرة التى شهدتها الدولة مؤخرا سواء على المستويين الاقتصادى والسياسى، فعلى المستوى الاقتصادى اتخذت الدولة خطوات هام فى هذا الشأن من خلال تهيئة المناخ الاستثمارى واقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المواهب ولكن ما زال هناك عجز فى تسويق هذه التغيرات لجذب الشباب إليها.





وتابع:" الفرص التى تمنحها قطر موجودة بالفعل فى الدولة المصرية ولكنها تحتاج التسويق الجيد عبر آلية محددة".





وأكد أمين تنظيم حزب المؤتمر على المستوى السياسى حدث ولا حرج فالقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشباب وتسير على نهجها الأحزاب ليصبح شباب مصر والأجيال القادمة عنصر ايجابى وليس سلبى للمساهمة فى تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.





وتقدم خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية والشباب والرياضة بشأن "مخطط قطري لاستقطاب المواهب المصرية وتجنيسها مقابل مبالغ مالية ضخمة".





وأشار "أبو طالب" في طلب إحاطته إلى أن محاولات النظام القطري لاستهداف مصر وشعبها لم تتوقف فقط على دعم الإرهاب وتمويله وإيواء العناصر الهاربة، والإضرار بمصر في الملفات الإقليمية، وإنما تتخذ أبعاد أخرى لا تقل خطورة عن الحرب الصريحة القذرة التي تشنها على مصر منذ عام 2011.



