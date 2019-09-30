أسماء طالبات الثانوية العامة المقبولات في جامعة الأزهر 2019

أعلنت جامعة الأزهر، أسماء الطالبات المرشحات للقبول بشعبة الترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف باللغة الإنجليزية فقط من الحاصلات على الثانوية العامة 2019.



وتضمنت الأسماء : آية صالح الهجرسي، دكرنس الدقهلية، مريم طارق السيد علي، طنطا، تسنيم طارق فتحي، شبين الكوم، ربنا نصوحي صابر، منوف المنوفية، روان محمد عبد الرحمن، الزقازيق شرقية، فيروز عماد الدين عطايا، الزقازيق شرقية، مريم عزت عبد الرؤوف عبد العزيز، الزقازيق شرقية، بسنت أحمد نظمي بغدادي، العاشر من رمضان شرقية، ياسمين أشرف كامل قطب زغلول، دسوق كفر الشيخ، مي عبد الرحمن محمد، الزقازيق شرقية.



كما شملت قائمة المقبولات : رقية عبد الحليم السعيد، ، بلطيم كفر الشيخ، روان ماهر فتوح، عزبة البرج دمياط، حبيبة محمد محمود ذو الفقار، طنطا الغربية، مريم الدسوقي، نيازي، ميت غمر الدقهلية، نعمة وحيد الغريب السمان، طنطا الغربية، هاجر ياسر أسعد حسن، محرم بك الإسكندرية، مريم أحمد حسن السعيد، فارسكور دمياط، هدير عبد المجيد موسى، الزقازيق شرقية، دعاء محمود إسماعيل، الزقازيق شرقية، رغدة موسى جمعة موسى، الجمالية الدقهلية، آية صبحي الصافي، الدلنجات البحيرة، ميرنا حسني الحناوي، رشيد البحيرة.



كما الجامعة أسماء الطالبات المرشحات للقبول بشعبة اللغات الأوروبية وآدابها الترجمة الفورية بكلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة لغة فرنسية فقط من الحاصلات على الثانوية العامة 2019



وتضمنت القائمة : زينب محمد أحمد حسن، حلوان القاهرة، سلمى أشرف السيد حسين، حلوان القاهرة، مريم محود سيد سليمان، الداخلة الوادي الجديد، نورهان محمد أحمد بسيوني، كوم حمادة البحيرة، دعاء علاء الدين كمال، إيتاي البارود، أمنية محمد عبد السيد مبارك، كوم حمادة البحيرة، هدى اسمي بدوى إبراهيم، بركة السبع المنوفية، إيثار سلامة سعد ابراهيم، دمياط.



كما تضمنت: عائشة رائف محمد شعبان، أشمون المنوفية، شيماء سعيد أحمد عبد النعيم، القاهرة، شيماء محمد حامد، فيصل السويس، ندى ابراهيم السوساني، دمنهور البحيرة، إسراء محمد عبد المعطي، قليوب القليوبية، دينا صالح محمد صالح، الحسينية الشرقية، وفاء سعد حسن قطارة، رشيد البحيرة، مريم محمد حمدي أمين، القاهرة الجديدة، بسمة أسامة طلعت علي، حدائق القبة القاهرة، آية محمد عبد الحميد عبد الهادي، دكرنس الدقهلية، فاطمة نور الدين علي حساني، بولاق الدكرور القاهرة، مروة محمد بدوي حسن، طنطا الغربية.