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مرأة

أسباب ظهور التجاعيد مع التقدم في العمر.. أبرزها الشمس والجفاف

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:58 م
التجاعيد
التجاعيد
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آية التيجي
تزداد الإصابة بالتجاعيد مع التقدم في العمر، وهو الأمر الذي يجعلنا نلجأ إلى التخلص منها، ولكن لا نعلم ما السبب وراء حدوثها وتعتبر لتجاعيد هي الطيات التي تظهر على الجلد، ولا تكون واضحة في البداية.

وتظهر التجاعيد عادةً مع تقدم الأشخاص في السن ، لكن يمكن ان تظهر التجاعيد وتتطور أيضًا بعد قضاء وقت طويل في الماء، والتي تظهر على أطراف الأصابع.

وتميل التجاعيد التي تظهر على الوجه في البداية إلى حدوث تغيرات نتيجة لتعابير الوجه، وذلك لأن الوجه مع التقدم في العمر يفقد مرونته، وقدرته على إصلاح الأضرار، ويستغرق جلدك وقتًا أطول لتجديد نفسه.

ويمكن أن لتعابير الوجه الطبيعة، مثل: الضحك، أو العبوس، أو الحزن بطريقة معينة إلى ظهور التجاعيد بشكل أكبر في مناطق معينة، تاركة علامات وطيات واضحة على الوجه.

وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث التجاعيد، حيث ان أكثرها شيوعا، هي: أشعة الشمس ، والتدخين ، والجفاف ، وبعض الأدوية ، والعوامل البيئية والوراثية تؤثر أيضًا على متى وأين يصاب الناس بالتجاعيد، وذلك وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتميل معظم التجاعيد إلى الظهور في أجزاء الجسم التي تتعرض لأكبر قدر من التعرض للشمس، خاصةً الوجه والعنق واليدين والذراعين، حيث الطبقة العليا من الجلد تفقد قدرتها على أن تتجدد بانتظام، وبالتالي لا تتجدد الخلايا الميتة. 
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