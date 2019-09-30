متحدث التنسيقية: مصر مستهدفة.. وإتاحة المعلومات للإعلام ضرورة

أكد هيثم الشيخ المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية تجديد الثقة في الإعلام الوطني ودعمه بكل السبل حتي نشجع المواطن على عدم الاعتماد على وسائل إعلام أخرى مشكوك في سلامة نوايها.



جاء ذلك في كلمته خلال ندوة الوعي المجتمعي التحديات والفرص، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز واللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار عدلي حسين والمخرج محمد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد.



وقال هيثم الشيخ إن مصر مستهدفه في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر من القوى المعادية التي تحاول التأثير على هوية الشعب المصري من خلال توجيه آلتها الإعلامية ضد هذا الشعب، مطالبا بنشر ثقافة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، والتدريب المستمر للعاملين في وسائل الإعلام المختلفة على كيفية استيفاء المعلومات من وسائل الإعلام الجديد.



وأكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، على أهمية الابتعاد عن التعامل مع الإعلام على أنه صناعة أو تجارة فقط بل يجب أن يؤمن القائمون عليه بأهمية رسالته ودوره في تنوير المجتمع، موصيا باتاحة المعلومات بشكل عاجل لوسائل الإعلام والمواطنين حول الأخبار التي تهم الرأى العام.