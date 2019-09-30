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أخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن مقتل 10 مسلحين بعد هجوم على قواته بالصومال

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:04 م
صدى البلد
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رويترز
قال الجيش الأمريكي اليوم الاثنين إن القوات الأمريكية وقوات معاونة لها قتلت عشرة مسلحين ودمرت مركبة بعد أن شن متمردون صوماليون هجوما عنيفا على قاعدة تتولى فيها القوات الأمريكية الخاصة تدريب أفراد كوماندوز صوماليين.

وأوضح بيان عسكري أمريكي أنه ردا على هذا الهجوم ودفاعا عن النفس نفذت القيادة الأمريكية بأفريقيا ضربتين جويتين واستخدمت نيران الأسلحة الصغيرة ضد إرهابي حركة الشباب.

وأضاف البيان " التقديرات تشير إلى أن القوات الأمريكية وقوات مشاركة لها قتلت عشرة إرهابيين ودمرت مركبة شاركت في الهجوم".

وأشار الجيش الأمريكي إلى أن هجوم حركة الشباب لم يسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات المشاركة لها.
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