شاهد .. محمد رمضان يشعل إنستجرام في أحدث ظهور

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام"



وظهر محمد رمضان وهو شبه عار كعادته فى الظهور بحفلاته الأخيرة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.



وجاءت التعليقات : _ "الأسطوره، بحبك، ثقة في الله نجاح، منور، ياروحى، الغالى، نمبر وان، الملك".



وتخطى فيديو كليب: "هما عايزينها فوضى" لـ محمد رمضان، من إنتاج سينرجى، حاجز 3:5 مليون مشاهدة فى يومين بعد عرضه الأربعاء الماضي في قناته على "يوتيوب".



وتدور أحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حاليًا، التى يعلن من خلاله محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.



وبدأ محمد رمضان التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب، ومن المحتمل عرضه في 2020.