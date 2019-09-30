خالد الجندي: العدو العاقل المؤدب كنز لازم تبوس رأسه ويديه .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من الضروري أن نتعلم أدب الخصام لأن المرء يُعرف في عدائه، لا في صفائه، موضحًا: «فإذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان عاقل، فانظر حينما تغضبه ماذا يفعل معك؟، هل سيتعامل بأدب وبحكمة".



وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن العدو الذي يتصرف بحِكمة وحِنكة وبعقل وعدم تجاوز للقيم، فإنه يجب على من يخاصمه أن يصالحه ويبوس رأسه ويديه ويرجع علاقته معه بكل ما أوتي من قوة، لأن هذا الإنسان كنز.



وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الغضب وسيلة قياس الرجال العقلاء، مضيفًا: «لو أنت خاصمت واحد ولقيته محترم ومؤدب ومش متطاول ومش بيغتابك، ومش بيكيلك العداوة ومش بيضايقك ومش بيستفزك، في خصامه، يبقى كده أنت خسرت كنز».



وتابع: «لازم ترجع له تاني وتروح تصالحه فورًا، مش هتلاقى زيه، واتأسفله حتى لو هو اللي غلطان، العاقل الذي يعاديك ويتقي الله فيك، أخ فاضل ورجل صادق، المرء في غضبه يظهر سلوكه الحقيقي، هل ينفلت ويقول يا رايح كتر من الفضايح، ولا هيكون راجل رصين ومؤدب؟».