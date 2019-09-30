Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: العدو العاقل المؤدب كنز لازم تبوس رأسه ويديه .. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:13 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه من الضروري أن نتعلم أدب الخصام لأن المرء يُعرف في عدائه، لا في صفائه، موضحًا: «فإذا أردت أن تعرف أن هذا الإنسان عاقل، فانظر حينما تغضبه ماذا يفعل معك؟، هل سيتعامل بأدب وبحكمة".

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن العدو الذي يتصرف بحِكمة وحِنكة وبعقل وعدم تجاوز للقيم، فإنه يجب على من يخاصمه أن يصالحه ويبوس رأسه ويديه ويرجع علاقته معه بكل ما أوتي من قوة، لأن هذا الإنسان كنز.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الغضب وسيلة قياس الرجال العقلاء، مضيفًا: «لو أنت خاصمت واحد ولقيته محترم ومؤدب ومش متطاول ومش بيغتابك، ومش بيكيلك العداوة ومش بيضايقك ومش بيستفزك، في خصامه، يبقى كده أنت خسرت كنز».

وتابع: «لازم ترجع له تاني وتروح تصالحه فورًا، مش هتلاقى زيه، واتأسفله حتى لو هو اللي غلطان، العاقل الذي يعاديك ويتقي الله فيك، أخ فاضل ورجل صادق، المرء في غضبه يظهر سلوكه الحقيقي، هل ينفلت ويقول يا رايح كتر من الفضايح، ولا هيكون راجل رصين ومؤدب؟».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة الجندي: يجب التحقق من القدرة البدنية قبل الذهاب لبيت الله

امير كرارة يعرض مشهدًا لـ كريم عبد العزيز.. والأخير: ايه الفضايح دي

أحمد موسى: توجيه أي إساءة للجيش خيانة للوطن وإساءة لكل مواطن

ترشيحاتنا

تطورات خطيرة فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. تفاصيل

محمد صلاح القائد الجديد .. حسام البدرى يحسم ملفات شائكة بـ منتخب مصر

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في وسائل الإعلام

تعرف على منافسي بيراميدز والمصري المحتملين في الكونفدرالية .. جينيراسيون في الصورة

الخشوع في الصلاة.. هل غيابه يتطلب إعادتها

عمرو دياب ومحمد حماقي في حفل زفاف معا "بأمر العروس" .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكثيف الشعر للرجال .. 10 طرق تخلصك من الصلع

كيف تصدى أحمد فهمى وهنا الزاهد لـ عين الحسود ؟ ..صور

إزالة صفار الأسنان في المنزل.. 6 طرق غير مكلفة لـ جمال ابتسامتك