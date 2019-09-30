صدمة جديدة في الزمالك .. إصابة العضلة الضامة تهاجم نجم دفاع الفريق

كشف الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأبيض بشد في العضلة الضامة تعرض له اللاعب في التدريب الاخير ببرج العرب أمس السبت.



ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب لمباراة المقاصة المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق ٣ أكتوبر، على ستاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتعرض "الونش" للإصابة خلال مران الزمالك الأخير قبل مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما تسبب في استبعاده من هذه المواجهة وخروجه من قائمة الفريق.