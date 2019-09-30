خالد الجندى: مشاكل الطلاق في مصر حرب عالمية ثالثة .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السراح الجميل، هو السراح الذي لا يخالطه عداء، مضيفا، «يعني يا طليقي كن صديقي».



وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «مش لازم مع حدوث حالات الطلاق يحصل حرب عالمية ثالثة، ويبدأ الكر والفر في محاكم الأحوال الشخصية، ويستخدموا الأولاد كذخيرة في مدفعية العداء والخصام ما بين الزوج والزوجة».



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن العداء الكبير الذي يحصل بين الرجل وطليقته خطأ جثيم يقع فيه معظم الناس في مجتمعنا، مشددًا على ضرورة تعلم أدب الخصام.

