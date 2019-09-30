متحدث التنسيقة: السوشيال ميديا بوابة الدول المعادية لنشر الأكاذيب عن مصر

طالب هيثم الشيخ، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، بعدم التعامل مع الإعلام على أنه صناعة أو تجارة فقط بل يجب أن يؤمن القائمون عليه بأهمية رسالته ودوره في تنوير المجتمع، موصيًا بإتاحة المعلومات بشكل عاجل لوسائل الإعلام والمواطنين حول الأخبار التي تهم الرأى العام، لصد الشائعات التى تروج لها قنوات الإعلام المعادية لمصر.





جاء ذلك في كلمته بندوة الوعي المجتمعي التحديات والفرص، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز واللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار عدلي حسين والمخرج ممد فاضل والفنانة فردوس عبد الحميد.





وعن دور وسائل الإعلام المعادى لمصر فى نشر الشائعات، قال هيثم الشيخ، لدينا نوعين من وسائل الإعلام، وسائل إعلام تقليدية وما يسمي بالإعلام الجديد او البديل "السوشيال ميديا" والأثنين يلعبون دور كبير في نشر الأخبار المغلوطة حول الدولة المصرية، ومن الخطأ اختزال هذا الدور على الإعلام البديل،حيث نلاحظ أن عدد كبير من وسائل الإعلام التقليدية تتعمد نشر الأخبار الكاذبة بشكل مدروس كذا نشر الشائعات بهدف نشر الأحباط لخلق حالة من الفوضي داخل المجتمع، وهو ما نلاحظة في القنوات الداعمة لقوى الظلام.





وأضاف أما بالنسبة إلى وسائل الإعلام الجديد "السوشيال ميديا"، فهي بوابة واسعة لنشر العديد من الأكاذيب والشائعات لأنها لا تمر بالمعايير المهنية نفسها التي تمر بها وسائل الإعلام التقليدية، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن بيئة خصبة لنشر الشائعات والأكاذيب بالتالي سوف تكون وسائل الإعلام الجديد هي هذه البيئة.





وحذر الشيخ من وقوع بعض وسائل الإعلام الوطنية في خطأ مهني فادح حينما وهو اعتمادها على وسائل الإعلام الجديد كمصدر للمعلومة.