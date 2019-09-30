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فن

بسمة تكشف سر غيابها عن التمثيل.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:14 م
بسمة
بسمة
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة بسمة عن سر غيابها عن الأضواء والساحة الفنية فى الفترة الأخيرة.

وقالت بسمة خلال لقائها في برنامج "عرب وود" : السر وراء غيابي عن الساحة والإعلام هو انشغالى فى بعض الأمور الأسرية وتربية ابنتى والذى استغرق مني وقتا طويلا، فضلا عن أنني أرفض الظهور فى الإعلام دون أسباب وأفضل التواجد عندما يكون هناك عمل لى فى الساحة، يمكن الحديث عنه.

يذكر أن بسمة ظهرت مؤخرا فى فيلم "ليل خارجى" كضيف شرف وتنتظر عرض فيلم "رأس السنة" والذى يشاركها البطولة فيه إياد نصار.

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