الجزيرة يتفوق على الزمالك 46-40 بالسوبر المصري لكرة السلة

نجح فريق الجزيرة لكرة السلة في إنهاء الفترتين الأولى والثانية في المباراة التي تجمعه بمنافسه فريق الزمالك لكرة السلة على كأس السوبر بالتقدم بنتيجة 46-40.



وكانت المباراة المقامة حاليا بصالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر توقفت لبعض الوقت، بسبب اعتراض الجهاز الفني لنادي الجزيرة على تواجد الجماهير البيضاء بالمباراة.



ويلتقي في مباراة السوبر بطل مسابقة الدوري وبطل الكأس حيث يخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للدوري مع الجزيرة بطل مسابقة كأس مصر.

