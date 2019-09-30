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أخبار البلد

اغتصاب جنة يضع وسائل الإعلام في ورطة.. الأعلى للإعلام يفتح تحقيقا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:37 م
الطفلة جنة ضحية التعذيب
الطفلة جنة ضحية التعذيب
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يحقق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال اللجان المختصة فى المخالفات التى وقعت فيها بعض وسائل الإعلام فى حادث الطفلة جنة.

وكشف مصدر مسئول لـ "صدى البلد" أن اللجان المختصة بالمجلس فتحت التحقيق في المخالفات التي وقعت فيها وسائل الإعلام فى تغطية قضية جنة والتي شملت نقل بعض المعلومات المغلوطة من وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد منها.

وأضاف المصدر أن لجنة الشكاوى ناقشت اليوم القضية حيث تلاحظ نقل معلومات تفيد بتعرض الضحية للاغتصاب من جانب خالها وهو ما لم يحدث طبقا لتحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، وسيتم رفع تقرير اللجنة لاجتماع المجلس القادم لاتخاذ قرار بشأن المخالفات.

من جانب آخر قال المصدر إن المجلس استجاب للبيان الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بخصوص منع تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات دون إذن من النيابة أو المحكمة المختصة وقرر المجلس مخاطبة الوسائل الإعلامية، فيما يخص القضايا والتحقيقات التي لا تزال في إطار سلطة النيابة العامة والقضاء، والتي لم يتم الفصل فيها.
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