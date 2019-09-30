خالد الجندى: الصبر الجميل له مواصفات جودة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصبر الجميل هو الشكوى لله تعالى وأن تكون معه فقط.





وأضاف الشيخ خالد الجندي ، في حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الإثنين، «الصبر الجميل له مواصفات جودة معينة»، متابعا، "الصبر الجميل هو الذي لا يكون معه ضجر، أو شكوى»، متسائلا، «ما فائدة الصبر إذا لو انت عامل فضيحة وعمال تفضح في القدر في كل مكان تقعد فيه».





وتابع الشيخ خالد الجندي «الصبر الجميل هو أن تكتم أحزانك، فلن يحمل همومك غيرك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك، حط همومك في قلبك، وتأكد اللي انت بتشكيه محدش هيقدر عليه، يعني لو واحد صاحب نفوذ وسلطة وأتباع ومال وجه ظلمك وأنت رجل غلبان، هتشكي للناس ليه، هيقعدوا يندبوا حظك ويقلبوا عليك المواجع، يعني تخلي الفضفضة مع من ابتلاك بها، أقف بباب الله ومش هتندم، يعني متشهرش بالله، ولا تشكو الله لأحد من خلقه».