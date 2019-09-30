Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب وزير التخطيط: تدريب 8400 موظف في الدولة حتى يونيو المقبل.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن المبادرة القومية لرفع كفاءة الكوادر الحكومية بالجهاز الإداري هي مبادرة هامة جدا بدأت في القاهرة والجيزة وبدأنا أمس في الإسكندرية ويتم التركيز على الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بالشباك الأمامي أو من يقدم خدمة للمواطن.

وأضافت نائبة وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أنه يتم الاعتماد على تغيير الثقافة وإدارة الوقت واحتواء المواطن وكيفية التعامل مع الجمهور، مشيرا إلى ان المواطن بدأ يشعر بفارق كبير وتزامنا مع تحول محافظة بورسعيد لمحافظة رقمية .

وتابعت نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى من تتولي تدريب 1200 موظف كمرحلة اولى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والتدريب عبارة عن 45 يوما.

وأشارت نائبة وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إلي أن إجمالي عدد المتدربين سيصل إلى 8400 موظف بشهر يونيو المقبل لموظفي مقدمي الخدمات الجماهيرية.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأكثر قسوة وضراوة.. الخرباوى يفجر مفاجأة عن أكبر انشقاق داخل جماعة الإخوان الإرهابية

البسملة في الصلاة .. حكمها بعد تكبيرة الإحرام واختلاف الفقهاء حولها

العالم على موعد مع أسوأ كارثة.. قريبا

شاهد.. عبد الله جمعة مع شقيقه صالح في حفل زفاف

محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في وسائل الإعلام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الشباب والرياضة تجيب استغاثة الشرقية.. اعرف التفاصيل

تكثيف الشعر للرجال .. 10 طرق تخلصك من الصلع

كيف تصدى أحمد فهمى وهنا الزاهد لـ عين الحسود ؟ ..صور