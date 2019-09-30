نائب وزير التخطيط: تدريب 8400 موظف في الدولة حتى يونيو المقبل.. فيديو

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن المبادرة القومية لرفع كفاءة الكوادر الحكومية بالجهاز الإداري هي مبادرة هامة جدا بدأت في القاهرة والجيزة وبدأنا أمس في الإسكندرية ويتم التركيز على الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور بالشباك الأمامي أو من يقدم خدمة للمواطن.



وأضافت نائبة وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أنه يتم الاعتماد على تغيير الثقافة وإدارة الوقت واحتواء المواطن وكيفية التعامل مع الجمهور، مشيرا إلى ان المواطن بدأ يشعر بفارق كبير وتزامنا مع تحول محافظة بورسعيد لمحافظة رقمية .



وتابعت نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى من تتولي تدريب 1200 موظف كمرحلة اولى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والتدريب عبارة عن 45 يوما.



وأشارت نائبة وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإداري، إلي أن إجمالي عدد المتدربين سيصل إلى 8400 موظف بشهر يونيو المقبل لموظفي مقدمي الخدمات الجماهيرية.