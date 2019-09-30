اليورو الضعيف وصعود الأسهم الأمريكية يرفعان أسواق أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مع تعزز المكاسب في وقت لاحق من الجلسة بفضل بداية قوية للسوق الأمريكية، في حين تدعم المصدرون بتراجع في قيمة اليورو.



وفي ظل ارتفاع الأسهم الأمريكية بقيادة أبل، بدا المستثمرون غير عابئين ببواعث القلق الجديدة بشأن مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية ورسوم جمركية أمريكية وشيكة على واردات أوروبية.



وأغلق المؤشر ستوكس القياسي الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة، وحقق أفضل مكسب شهري له منذ يونيو. وصعد المؤشر حوالي اثنين بالمئة في الربع الثالث من العام لتصل مكاسبه منذ بداية السنة إلى نحو 16 بالمئة.



وقال ديفيد مادن، محلل السوق لدى سي.ام.سي ماركتس المملكة المتحدة، متحدثا قبل الإقفال بقليل، "الأسهم إيجابية بدرجة كبيرة مع دنونا من الإغلاق لأن المتعاملين أقل قلقا بعض الشيء حيال وضع التجارة الأمريكية الصينية."



وصعد مؤشر الأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.7 بالمئة مع تعزز أسهم الشركات التي تجني إيراداتها بالدولار جراء انخفاض في اليورو بفعل المخاوف المتعلقة بنمو منطقة العملة الموحدة.



وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.