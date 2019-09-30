اضطرابات واسعة.. كريستين لاجارد تحذر من تأثير عزل ترامب على الاقتصاد العالمي

قالت الرئيسة القادمة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منصبه " قد تخلق اضطرابًا واسع النطاق بشكل كبير" للاقتصاد العالمي.



وقالت لاجارد، خلال مقابلة أجرتها مع قناة "سي إن إن" الأمريكية أُذيع جزء منها اليوم "الإثنين": "أحترم ما يجري، وليس لدي رأي ولا رؤية لأنني لست أمريكية"، مضيفة "لكن من منطلق وجهة النظر الاقتصادية .. فإن الأمر قد يخلق اضطرابًا واسع النطاق بشكل كبير، وأعتقد أن من شأنه أن يقوض القيادة الأمريكية".



ولفتت القناة الأمريكية إلى أن لاجارد، الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي، ستتولى منصبها الجديد في الأول من شهر نوفمبر المقبل، وأنها ستكون بصدد العديد من المشكلات التي من المفترض أن تتعامل معها والكثير من العمل الذي يجب أن تنجزه.



وبخصوص الأمور المتعلقة بالبنك المركزي الأوروبي، أوضحت لاجارد "أنه من الأمر الجيد أن يكون هناك آراء مختلفة .. وفي حال وجود إجماع، وتوافق، لن يكون هناك أي من ذلك النقاش الذي يعد ضروري للغاية ومثمر".



ولفتت لاجارد - التي شغلت سابقًا منصب وزيرة المالية بفرنسا قبل الانتقال إلى صندوق النقد الدولي - إلى أن "هناك الكثير من التشكك المستمر في الوقت الحالي بشأن أفضل السبل للمضي قدمًا بالنسبة البنك المركزي الأوروبي"، مشيرة إلى أن "النقاش، والمعارضة، والمجادلات" جميعها أشكال تعد ضرورية وصحية.



ولفتت لاجارد إلى أنها ترى أنه من مسئوليتها ما وصفته بـ "جمع الأشخاص معًا، وعندها يتم اتخاذ القرار للتعايش به بصورة واقعية والتحدث بشأنه".