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أخبار البلد

مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال إندونيسيا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:31 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم "مالوكو" شرق إندونيسيا مؤخرًا، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.

كما أكد البيان وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب إندونيسيا في ذلك الموقف، مُتمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومُعربًا عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الإندونيسي الصديق لتلك المحنة.
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