عرض «تراب الماس» فى أمسية خاصة بـ مالمو للسينما العربية

تستعد مدينة مالمو لاستقبال باقة من الأفلام والفعاليات السينمائية العربية عن طريق مهرجانها الواعد، والمقرر إقامته فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر.. ويعرض المهرجان فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.





ويعرض المهرجان لأول مرة فى دول شمال أوروبا فيلم تراب الماس للمخرج مروان حامد ضمن أمسية خاصة، وتدور أحداثه عن طه صيدلي يعيش حياة كئيبة مع والده ، ويعزف على الطبول في أوقات فراغه. عندما يعود إلى المنزل يومًا ما ، يجد والده ميتًا على الأرض.





بالكاد يمتص الصدمة الصدمة قبل أن يوجه ضربة إلى الرأس تجعله فاقدًا للوعي. يبدأ في قراءة مذكرات والده لاكتشاف الأسرار التي يمكن أن تكشف عن من يقف وراء مقتله. إنه يتعلم عن تاريخ جده هناء الزهار وصديقه الخواجة ليتو ، وكيف أثر الاثنان على والده حسين الزهار. انه يتعلم أيضا من أسرار مجموعة فاسدة طاردها والده من خلال تلسكوب من نافذته.



