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أخبار العالم

العثور على 5 جثث أخرى بعد انقلاب زورق مطاطي في المغرب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:42 م
صدى البلد
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رويترز
ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء‭ ‬أنه تم اليوم الاثنين العثور على خمس جثث أخرى لمهاجرين على ساحل الأطلسي قرب الدار البيضاء، ليصل إلى 12 عدد الجثث التي جرى انتشالها بعد حادث انقلاب زورق مطاطي يوم السبت.

وكانت السلطات المغربية أعلنت يوم السبت انتشال جثث سبعة مواطنين مغاربة كما عثرت على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي وتم نقلهم للمستشفى، مما يعكس زيادة في محاولات المهاجرين للوصول إلى إسبانيا بصورة غير شرعية على امتداد ساحل الأطلسي بعد تشديد القيود على المسارات عبر البحر المتوسط.

ويقع المغرب على بعد 14 كيلومترا فقط جنوبي إسبانيا عبر مضيق جبل طارق وله حدود مع جيبي مليلية وسبتة الإسبانيين الصغيرين.

وتقول السلطات المغربية إنها منعت 57 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين من الإبحار إلى إسبانيا خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي.

وتظهر إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة تراجعا بنسبة تزيد على 50 في المئة في عدد الوافدين إلى إسبانيا عن طريق البحر في الفترة بين أول يناير كانون الثاني و18 سبتمبر أيلول مقارنة بعددهم في الفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 16 ألفا و894 مهاجرا.

ووافقت إسبانيا الشهر الماضي على تقديم 2.2 مليون يورو (35.2 مليون دولار) مساعدات للمغرب لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تعهد الاتحاد الأوروبي بمساعدات لإدارة الحدود قيمتها 140 مليون يورو.
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