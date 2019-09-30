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ثقافة

منزل شهاب النجار .. عرض مسرحى بثقافة البحر الأحمر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث قدم بيت ثقافة القصير العرض المسرحي "منزل شهاب النجار" إخراج هنائى كمال، تأليف أحمد ناصر، وتمثيل فرقة بيت ثقافة القصير، تدور أحداثه حول أطفال الشوارع وما يعانونه من استغلال وظلم فى المجتمع ودور الدجال أيضا واستغلاله للأطفال الذين ليس لديهم مأوى مع ضياع حقهم فى عيشة كريمة وقامت لجنة التحكيم بالتعقيب على العرض بعد انتهائه وذلك ضمن عروض نوادى المسرح.

نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تنمية المجتمع" ألقاها الشاعر محمد سعيد مصطفى، وأشار إلى أن الثقافة مكون أساسي في أي مجتمع وأن كل المجتمعات التي سارت في طريق التنمية كانت بالثقافة، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية بالفوم لعمل تابلوه فني باستخدام الفوم الملون علي لوح ورق ناصبيان إدارتها عفاف على.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير بالتعاون مع مدرسة الشيخ عطا الابتدائية ورشة حكي بعنوان "تأصيل القيم لدى الأطفال" أدارتها ولاء عباس، وأوضحت أن الطفل ركيزة أساسية في بناء المجتمع والقيم أساس لحمايته وضبط سلوكه، وتتمثل هذه القيم في قيمة الحب، الطاعة والصدق.

عقد قصر ثقافة الغردقة محاضرة بعنوان "الثقافة وتنمية الوعي في مواجهة الإرهاب" ألقاتها الدكتورة جيهان شوقي، وتحدثت فيها عن دور الثقافة الرئيسي في مواجهة الإرهاب وأن لها دور حيوي وهام في توضيح الرؤية للمواطن وخاصة فئة الشباب، وأكدت علي ضرورة اللقاءات الثقافية والتوعية ضد مخاطر الإرهاب وتنمية الوعي لديهم واستقطاب طاقتهم وتوظيفها وتنمية إبداعاتهم الفنية وبث روح التعاون والأمل في المستقبل.
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