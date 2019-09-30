كمونة: مستوى فريق المنيا يتقدم باستمرار وكنا أقرب للفوز على الداخلية

أكد سمير كمونة المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا أن مستوى الفريق في ارتفاع مستمر، وظهر ذلك خلال المباريات الأخيرة وكان آخرها لقاء اليوم أمام فريق الداخلية، والذي يمتلك عناصر جيدة غالبيتها لعبت بالدوري الممتاز.



وأوضح كمونة أنه حريص على خوض مباريات فيها احتكاك قوي مع فرق متنوعة ما بين الصعيد والقاهرة للاطمئنان على مستوى الفريق خلال المواجهات المختلفة، مؤكدا ان لاعبي المنيا قدموا مباراة كبيرة اليوم أمام الداخلية وكانوا الأقرب للفوز، خاصة خلال الشوط الثاني حيث أضاع اللاعبون 3 فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا.



وأشار المدير الفني إلى أنه بدأ في التركيز على التشكيل الأساسي للفريق، حيث لم يشارك في مباراة اليوم سوى 17 لاعبا ، وخلال المباريات المقبلة سوف يستقر على التشكيل الأمثل.



وأكد كمونة أنه سوف يسعى لخوض مباراة مع أحد فرق الدوري الممتاز، ثم يعقبها مباراة أخرى مع احدى فرق المحافظة أو مجموعة الصعيد قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثاني.