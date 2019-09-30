أسوأ حادث تصادم .. تفاصيل واقعة مصرع وإصابة 14 شخصا بالإمارات

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، مصرع 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات بليغة نتيجة اصطدام حافلة صغيرة تقل 14 راكبا بشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي قبل مخرج مردف سيتي سنتر.



وفي التفاصيل، ذكرت شرطة دبي أن "الحادث المروري وقع في الساعة 4:54 دقيقة من فجر اليوم نتيجة اصطدام سائق الحافلة من الخلف بشاحنة متوقفة على كتف الطريق".



وأضافت أن "سائق الحافلة توفي و7 من الركاب في الحادث، وإصابة 4 ركاب آخرين بإصابات بليغة واثنان حالتهما متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد وجميعهم من الجنسية الآسيوية".



وأوضح العقيد فيصل القاسم مدير إدارة الإعلام الأمني، أن أسباب الحادث المروري لم تتضح بعد، وأن التحقيقات لا تزال جارية، مهيبا بأفراد الجمهور أخذ الحيطة والحذر وعدم الانشغال أثناء القيادة، والالتزام بسرعة الطريق، واستخدام الإشارات الضوئية عند تغيير الاتجاه.



المسافات القاتلة

وقال مصدر أمني بشرطة دبي إن المعاينة الأولية للحادث تدل على وقوعه بسبب عدم ترك مسافة كافية وعدم الانتباه، لافتا إلى انتقال دوريات تابعة لمركز الشرطة المختص والدوريات المرورية، إضافة إلى فرق تابعة للإسعاف، نقلت المصابين إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج، وواصل خبراء تخطيط الحوادث المرورية فحص ومعاينة الحادث لإعداد تقرير فني لنيابة السير والمرور.

