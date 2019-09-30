اجتماع بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

عقد الدكتور وليد خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، اجتماعًا بمدربي المركز المعتمدين بكليات الجامعة المختلفة وذلك بمقر المركز وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



ورحب الدكتور وليد خليل، بالمدربين القدامى والجدد وهنأهم بحلول العام الدراسى الجديد ونقل لهم تحيات الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وقدم لهم خالص الشكر على مجهوداتهم في الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجامعة.



وعرض أثناء الاجتماع أبرز الإنجازات التي تمت داخل المركز كما تمت مناقشة الخطة المستقبلية للعمل داخل المركز وتم التأكيد على ضوابط سير العمل داخل المركز وشدد على ضرورة الالتزام بها لتقديم محتوى تدريبي مميز.



وأشار إلي أنه تم استحداث برامج تدريبية جديدة وتطوير البرامج الحالية الموجودة بالمركز لمواكبة متطلبات سوق العمل وأيضا للارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجامعة وخارجها (أكاديميًا وإداريًا).



وأكد أنه تم إخطار جميع الكليات داخل الجامعة بأن المركز هو المكان المنوط بإجراء كافة الدورات التدريبية فى مختلف المجالات التعليمية والإدارية والتكنولوجية داخل الجامعة.