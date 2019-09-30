Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اجتماع بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:07 م
اجتماع بمركز تنمية
اجتماع بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور وليد خليل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، اجتماعًا بمدربي المركز المعتمدين بكليات الجامعة المختلفة وذلك بمقر المركز وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ورحب الدكتور وليد خليل، بالمدربين القدامى والجدد وهنأهم بحلول العام الدراسى الجديد ونقل لهم تحيات الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة وقدم لهم خالص الشكر على مجهوداتهم في الارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجامعة.

وعرض أثناء الاجتماع أبرز الإنجازات التي تمت داخل المركز كما تمت مناقشة الخطة المستقبلية للعمل داخل المركز وتم التأكيد على ضوابط سير العمل داخل المركز وشدد على ضرورة الالتزام بها لتقديم محتوى تدريبي مميز.

وأشار إلي أنه تم استحداث برامج تدريبية جديدة وتطوير البرامج الحالية الموجودة بالمركز لمواكبة متطلبات سوق العمل وأيضا للارتقاء بمنظومة التدريب داخل الجامعة وخارجها (أكاديميًا وإداريًا).

وأكد أنه تم إخطار جميع الكليات داخل الجامعة بأن المركز هو المكان المنوط بإجراء كافة الدورات التدريبية فى مختلف المجالات التعليمية والإدارية والتكنولوجية داخل الجامعة.
اجتماع بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم
اجتماع بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم
اجتماع بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم
Advertisements

ترشيحاتنا

متسيبوش الناس للشائعات.. أحمد موسى يطالب الحكومة بالكشف عن سبب تأخر ترقيات أقرها السيسي

مصطفى فتحى يزف خبرا سعيدا لجماهير نادي الزمالك

حادث مأساوي .. وفاة طالبة بعد انفجار هاتف أسفل رأسها وهي نائمة .. صور

البرلمان يزف بشرى للمواطنين حول تخفيض تعريفة ركوب وسائل المواصلات

بعد 10 أيام من المباراة .. أمير مرتضى يكشف أسباب فوز الأهلي على الزمالك في السوبر

محمد صلاح القائد الجديد .. حسام البدرى يحسم ملفات شائكة بـ منتخب مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة من ذوى القدرات الخاصة .. صور

بالأبيض والأسود.. يسرا اللوزي بإطلالة كلاسيكية جديدة

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"