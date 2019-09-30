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رياضة

وديا .. قفط يتغلب على الأقصر بثلاثية نظيفة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:35 م
قفط الرياضي
قفط الرياضي
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رباب الهوارى
حقق الفريق الأول بنادي قفط الرياضي الفوز وديا على فريق الأقصر، بثلاثية نظيفة في الودية التى أقيمت في ملعب نادي قفط ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثالث .

أحرز أهداف اللقاء احمد كاتو ، وحسام عوض ،وعبد الرازق صفوت، وجاءت المباراة مميزة وقوية من جانب الطرفين.

استقر مجلس إدارة نادي قفط الرياضي على تشكيل الجهاز الفنى بقيادة عبد الرحيم سعد:
ويضم كلا من :
عبدالرحيم سعد /مديرا فنيا
عبدالرحيم النجار/ مدربًا عامًا
جابر المعناوي / مدربًا لحراس المرمى
بغدادي حسين /أخصائي العلاج الطبيعي
محمد رمضان / أخصائي بدني
وأحمد سيد /المدير الإداري.


وتعاقد فريق قفط مع العديد من اللاعبين وهم :
أحمد طلعت ميدو لاعب المنيا وبني مزار
محمد توماس ،لاعب شبان قنا السابق
عبدالله كوتينهو ،لاعب الألومنيوم
أحمد كاتو، لاعب كهرباء الإسماعيلية
أسامة حسن،لاعب عمال فرشوط
السابق
أحمد سمير، لاعب السكة الحديد
حسام عوض، لاعب شبان قنا
أحمد يوسف تاتو، لاعب شبان قنا
سعيد الضوي، لاعب قوص الرياضي
مؤمن الطاهر، لاعب مركز شباب نجع حمادي
أحمد خضر، لاعب اخميم السابق
إسلام ربيع لاعب نادي قنا
عطيتو أحمد عطيتو، لاعب جرجا السابق
محمد أبو الوفا، حارس مرمى قوص
علاء عبدالحميد ،حارس مرمى سلام إسنا
علاء سمير، لاعب قوص الرياضي
أحمد قاسم، لاعب بترول أسيوط السابق
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