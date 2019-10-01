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حوادث

اليوم.. الجنايات تستمع للشهود في إعادة محاكمة 35 متهما بقضية فض اعتصام رابعة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
فض اعتصام رابعة -
فض اعتصام رابعة - ارشيفية
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أحمد مهدي
تستمع اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة، للشهود في إعادة محاكمة 35 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

تضمن قرار المحكمة استعجال التقارير الطبية للمتهم ياسين محمد ياسين، وتقرير الباحث الاجتماعي للمتهم عمر عبد الرحمن، وعرض المتهم مصطفى محمد منصور على طبيب السجن، وعرض المتهم سلامة عبد العزيز على طبيب السجن، كذلك مع استمرار حبس المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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