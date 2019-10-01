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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية خلية طلاب حلوان

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمنطقة طرة، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان".

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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