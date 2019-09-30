ترامب: القضاء على داعش بنسبة 100% في سوريا والعراق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه تم القضاء على داعش بنسبة 100% في سوريا والعراق.



وأضاف ترامب خلال كلمته في مراسم تسلّم رئيس الأركان الجديد الجنرال ميلي مهامه "أشكر الجنرال دنفورد على جهوده في القضاء على داعش".



جدير بالذكر أن ترامب أعلن أكثر من مرة القضاء على تنظيم داعش في المنطقة وهو ما أثار انتقادات بعض القادة العسكريين المعارضين لفكرة سحب القوات الأمريكية من سوريا.



كان مقطع صوتي مسجل لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي انتشر مؤخرا وهو يدعو من خلاله أنصاره لتنفيذ مزيد من الهجمات، متوعدا الولايات المتحدة وحلفائها.

