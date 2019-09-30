Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اطمنوا.. أحمد موسى: السيسي أراح ما لا يقل عن 300 ألف مواطن محذوف من بطاقات التموين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:25 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على الحكومة أن تستمع إلى مشاكل المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتدخل لحل كل المشاكل الخاصة بالمواطنين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أراح ما لا يقل عن 300 ألف مواطن محذوف من بطاقات التموين.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي اعترف بأن هناك بعض الإجراءات السلبية في ملف إجراءات التنقية من بطاقات التموين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى "كلمة اطمئنوا التي قالها الرئيس السيسي للمواطنين المحذوفين من بطاقات التموين تعد قرارا منه، وستتم ترجمتها إلى إجراءات في الفترة القادمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الفئات الأكثر احتياجا تستحق دعم بطاقة التموين..فيديو

مينفعشي الرئيس يتدخل في كل شئ .. أحمد موسى يطالب كل مسئول القيام بدوره .. فيديو

أحمد موسى: أبو العينين ركز على مطالب القطاع الخاص في قمة التيكاد.. فيديو

أحمد موسى: الرئيس السيسي يستمع جيدا للمواطنين.. فيديو

إعادة صرف السلع مجددا.. بشرى لـ المحذوفين من بطاقات التموين

ربنا يكرمه.. أحمد موسى: السيسي انحاز إلى الغلابة في ملف بطاقات التموين .. فيديو

ترشيحاتنا

انفجار ناقلتي نفط في ميناء بكوريا الجنوبية .. شاهد ماذا حدث

4 حلول سحرية لعلاج الصداع النصفي .. والأخيرة أغربها

سورتان واظب النبي على قراءتهما في ركعتي الفجر .. تعرف عليهما

رسالة نارية من أحمد شوبير لـ صالح جمعة

شاب يدفن والده ظهرا ويلحق به في الثانية صباحا بالمنوفية

البرلمان يكشف موعد حسم تعديلات قانون الإيجار القديم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروج والمانكير الأحمر.. ياسمين صبري بالكاجول والجمهور: "غزال"

وزارة الشباب والرياضة تجيب استغاثة الشرقية.. اعرف التفاصيل

تكثيف الشعر للرجال .. 10 طرق تخلصك من الصلع