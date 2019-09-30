اطمنوا.. أحمد موسى: السيسي أراح ما لا يقل عن 300 ألف مواطن محذوف من بطاقات التموين

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب على الحكومة أن تستمع إلى مشاكل المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتدخل لحل كل المشاكل الخاصة بالمواطنين.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أراح ما لا يقل عن 300 ألف مواطن محذوف من بطاقات التموين.





وتابع الإعلامي أحمد موسى "الرئيس السيسي اعترف بأن هناك بعض الإجراءات السلبية في ملف إجراءات التنقية من بطاقات التموين".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "كلمة اطمئنوا التي قالها الرئيس السيسي للمواطنين المحذوفين من بطاقات التموين تعد قرارا منه، وستتم ترجمتها إلى إجراءات في الفترة القادمة".