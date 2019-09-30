رغم شائعات الإخوان.. الديهي: تقرير بلومبيرج يعكس قوة الاقتصاد المصري.. فيديو

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن تراجع البورصة المصرية خلال الأيام الماضية كان أمرا طبيعيا نتيجة محاولة الإخوان للتحريض ضد الدولة المصرية، وفي أي دولة بالعالم تتأثر البورصة بما يثار من شائعات حول الدول.



وأضاف مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "ten "، أن محاولة تسويق حالة من الإحباط لدى الناس أخطر ما يمكن أن يحدث لخفض منسوب الأمل، مشيرًا إلى أن الإخوان حاولوا الترويج لانهيار البورصة المصرية.



وأوضح مقدم برنامج بالورقة والقلم أن تقرير مؤسسة بلومبيرج الأمريكية الصادر مؤخرا يؤكد أن البورصة المصرية تعكس قوة الاقتصاد المصري، حيث حققت مكاسب 8.7% في 3 أيام، وهي الأعلى منذ 4 سنوات.



ووصف مقدم برنامج بالورقة والقلم، متخذ قرار خفض سعر الفائدة بأنه رجل وجريء، مشددًا على أن هذا القرار يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم وصل 7.5%، وهو أقل معدل تضخم في مصر منذ 6 سنوات، ومعدل البطالة 7.5% ومعدل النمو وصل لـ 5.7% وهو أعلى معدل نمو منذ 11 عامًا.