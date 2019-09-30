وفاء سلطان آخرهن .. نجمات تزوجن في السر أبرزهن أنغام ونبيلة عبيد

حالة من الجدل أثارتها الفنانة صفاء سلطان بعد ان أعلنت أنها تزوجت مؤخرا من شخصية أردنية معروفة ونافذة، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات عقب علاقة حب تطورت بينهما، قبل أن ينفصلا في هدوء.



وعلقت صفاء سلطان انها خرجت خالية الوفاض من تلك العلاقةـ كما أنها لا تزالت نادمة عليها، ولن تسعى مجددا لتكرار ذلك، مشيرة إلى أن الأموال ليست وحدها كفيلة بجعل الحياة الزوجية أسعد، وإنما الحب يفعل ذلك.



ولم تكشف صفاء عن اسم الزوج ، الا انها ألمحت الى انه يتولى منصبا سياسيا فى الاردن .



ولم تكن تلك المرة الاولى التى تعلن فيها فنانة عن زواجها السرى بعد انفصالها ، فقد سبق وأن أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن زواجها سريًا من السياسى أسامة الباز .



واضطرت أنغام الى إعلان زواجها من أحمد عز، بعد سنوات من الانفصال ، خاصة بعد ظهور وثيقة الزواج الخاصة بهما .

