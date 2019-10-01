Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهم في قضية اغتيال النائب العام

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
حادث اغتيال النائب
حادث اغتيال النائب العام
Advertisements
أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

ويواجه المتهمون وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة متهمين في اغتيال النائب العام إلى 1 سبتمبر

تأجيل إعادة محاكمة في قضية اغتيال النائب العام لجلسة أول أكتوبر

ترشيحاتنا

صدمة لـ محمد صلاح بخصوص شارة قائد منتخب مصر ..فيديو

كل يوم بيحب واحدة.. بشرى تداعب شيرين رضا أمام عمرو دياب

ردا على تأجيل قرار الكاف .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك

رسميا.. الزمالك يتأهل إلى دور الـ 16 عقب انسحاب جينيراسيون السنغالي.. تفاصيل

حقيقة زيادة أو تخفيض أسعار البنزين غدا ..فيديو

الهلال السعودي يتصدر الأندية العربية عالميا.. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلى ضحكة في مصر.. نرمين الفقي بإطلالة رقيقة تبهر الجمهور

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور